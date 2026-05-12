Terna, si insedia il nuovo Cda: Pasqualino Monti nominato all’unanimità amministratore delegato e direttore generale

ROMA (ITALPRESS) – Si è riunito, sotto la presidenza di Stefano Cuzzilla, il nuovo Cda di Terna eletto dall’assemblea. Il consiglio ha nominato all’unanimità amministratore delegato e direttore generale Pasqualino Monti.

Confermato l’assetto dei poteri precedente, attribuendo al presidente Cuzzilla il compito istituzionale di rappresentare la società, guidare e dirigere i lavori del consiglio, in coordinamento con l’Ad. A Monti sono stati conferiti, sempre in linea con l’assetto precedente, tutti i poteri per l’amministrazione della società, a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo statuto o mantenuti dal consiglio nell’ambito delle proprie competenze.

Con riferimento al presidente Stefano Cuzzilla, il Cda ha ritenuto che gli incarichi attualmente ricoperti, nonché i precedenti rapporti professionali dichiarati, non siano idonei a comprometterne l’autonomia di giudizio e, pertanto, non ostino al riconoscimento della sua indipendenza.

Analoga valutazione è stata svolta con riferimento alle consigliere Silvia Tossini, Anna Lorusso e Antonella Faggi, in relazione ai rispettivi incarichi ricoperti, escludendo anche in tali casi la sussistenza di circostanze idonee a pregiudicare il possesso dei requisiti di indipendenza.

Il consiglio ha altresì accertato il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. Il consiglio ha inoltre provveduto alla costituzione di cinque comitati interni, nominando i relativi componenti

. I comitati risultano così composti. Comitato Controllo e Rischi: Jean-Michel Aubertin – presidente; Elisabetta Tromellini, Paolo Damilano, Leopoldo Maria Attolico e Anna Lorusso componenti. Comitato Remunerazione e Nomine: Gian Luca Gregori – presidente; Antonella Faggi, Paolo Damilano, Leopoldo Maria Attolico ed Elena Biffi componenti. Comitato Sostenibilità: Elisabetta Tromellini – presidente; Stefano Cuzzilla, Silvia Tossini e Qinjing Shen componenti. Comitato Governance e Scenari: Stefano Cuzzilla – presidente; Anna Chiara Svelto, Elena Biffi e Silvia Tossini componenti. Comitato Operazioni con Parti Correlate: Anna Chiara Svelto – presidente; Jean-Michel Aubertin, Gian Luca Gregori, Anna Lorusso e Antonella Faggi componenti.

-Foto ufficio stampa Terna-

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