Terna, 40 nuovi operatori per i Lavori Sotto Tensione

ROMA (ITALPRESS) - Entrano in servizio a Terna 40 nuovi operatori per Lavori Sotto Tensione (LST). Si tratta di tecnici altamente specializzati in grado di operare - unici in Italia - su impianti in alta e altissima tensione in servizio, cioè su elettrodotti che continuano a trasmettere energia elettrica. Il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia è infatti il solo autorizzato dal Ministero a eseguire lavori sotto tensione. La cerimonia di “investitura” di questi veri e propri stuntmen dell'alta tensione ha avuto luogo a Roma, in occasione del “Celebration Day LST 2026” mgg/gsl