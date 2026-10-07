Tentato omicidio e spaccio di droga in Valtellina, sei arresti

SONDRIO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Sondrio sta eseguendo 6 custodie cautelari richieste Procura e numerosi decreti di perquisizione in varie province del territorio nazionale, nei confronti del mandante e degli esecutori materiali del tentato omicidio avvenuto a Castione Andevenno (Sondrio) e degli autori di altri gravi fatti collegati.

Il commando, composto da 4 persone di origine calabrese, si legge in una nota, era giunto in Valtellina per un regolamento di conti legato al commercio di stupefacenti con un soggetto albanese. Nel pomeriggio dello scorso 2 luglio, nell’area commerciale di Castione Andevenno, il giovane sicario faceva fuoco contro l’albanese che fortunosamente si salvava.

Ricostruiti i precedenti episodi di pestaggio, rapina, estorsione e numerosi viaggi di droga commessi dall’albanese e da altri suoi complici collegati all’agguato di cui poi sarà vittima. Inoltre, sono stati individuati anche gli autori di un ulteriore tentato omicidio, commesso dai due soggetti di nazionalità albanese. Disvelata anche un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti di eterogenea natura realizzata in Valtellina. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa, che si terrà presso la Questura alle ore 11, alla presenza del Dirigente della Squadra Mobile.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).