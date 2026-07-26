Tenta di truffare una coppia di anziani, arrestato 44enne ad Acireale

CATANIA (ITALPRESS) – Hanno chiesto denaro e gioielli a una coppia di anziani di Acireale spacciandosi per due appartenenti all’autorità giudiziaria e alle forze dell’ordine, ma i truffatori non hanno fatto i conti con la perspicacia della donna che, avendo capito perfettamente le loro intenzioni criminali, si è subito rivolta alla Polizia di Stato.

Quando è squillato il telefono, i coniugi si trovavano in casa a guardare la tv e, dopo un’iniziale sensazione di smarrimento, hanno compreso del tentativo di raggiro in atto, mantenendo la lucidità. In particolare, la donna non è caduta nel tranello dei truffatori e ha assecondato le loro richieste, segnalando immediatamente l’episodio alla sala operativa del commissariato di Acireale, attraverso il numero unico d’emergenza. Dall’altro capo della cornetta, il finto appartenente alle forze dell’ordine ha riferito alla coppia di anziani che i loro documenti di identità erano stati utilizzati per prendere a noleggio un’auto con la quale era stata commessa una rapina.

Pertanto, per evitare conseguenze giudiziarie sarebbe stato necessario consegnare preziosi e soldi ad un delegato del Tribunale che, da lì a poco, si sarebbe presentato direttamente nella loro abitazione, in modo da verificare che i gioielli non costituissero la refurtiva della fantomatica rapina. I due anziani hanno fatto credere ai truffatori di accettare tutte le loro richieste.

Gli agenti della squadra investigativa del commissariato hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione degli anziani e hanno notato un uomo che, dopo essersi soffermato proprio davanti al condominio, si è diretto verso l’ingresso dello stabile. Prima che l’uomo riuscisse a impossessarsi dei gioielli richiesti al telefono dai suoi complici, i poliziotti sono intervenuti, bloccandolo e arrestandolo. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).