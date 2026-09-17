Tenta di sgozzare un’anziana per strada, arrestato 42enne nel nisseno

GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) - Ha aggredito una donna di 75 anni alle spalle mentre camminava in strada, afferrandola al collo per tentare di sgozzarla con un coltello da cucina. La Polizia di Stato di Gela ha arrestato un pregiudicato di 42 anni, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Gela, su richiesta della Procura, con l'accusa di tentato omicidio e porto illegale di oggetti atti ad offendere. pc/r