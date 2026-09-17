Ferrero e Save the Children, al Punto Luce dell’Aquila un nuovo gioco...

Ferrero e Save the Children, al Punto Luce dell’Aquila un nuovo gioco motorio

L'AQUILA (ITALPRESS) - Al Punto Luce Save the Children dell’Aquila è stato inaugurato Fungus, il nuovo gioco motorio donato da Ferrero grazie al coinvolgimento dei propri dipendenti. Fungus è uno dei giochi ludico-motori del Kinder Joy of moving PARK, progettati in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli, basati sul metodo Joy of moving: attraverso il movimento, il gioco invita i bambini a sperimentare e a sviluppare diverse abilità, stimolando l'intraprendenza. xs6/f07/fsc/gtr