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La Commissione Ue lancia Kids Act, von der Leyen “Niente social sotto i 13 anni”
STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Questo provvedimento istituisce limitazioni chiare per le piattaforme digitali. C'è un approccio graduale: niente social al di sotto dei 13 anni, niente account sotto i 15 anni, tra i 15 e i 18 anni una progettazione sicura sarà un obbligo per le piattaforme". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, presentando a Strasburgo l'EU Kids Act. sat/gtr (Fonte video: Commissione Europea)