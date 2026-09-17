BMW, Solero “La nuova X5 sarà disponibile con tutte le motorizzazioni”

BMW, Solero “La nuova X5 sarà disponibile con tutte le motorizzazioni”

TORINO (ITALPRESS) -Al Salone Auto di Torino "presentiamo una grandissima anteprima nazionale, la nuova BMW X5 nella sua quinta generazione. Qua la troviamo nella sua motorizzazione diesel, ma la cosa interessante è che la vedremo arrivare nei prossimi mesi in tutte le declinazioni possibili ad oggi, quindi diesel, benzina, plug-in hybrid, full electric, quindi sarà anche la prima BMW X5 ad avere un'autovettura completamente elettrica, e poi arriverà addirittura una versione anche a idrogeno a celle a combustibili". Così Sergio Solero, presidente di BMW Italia, all'inaugurazione del Salone dell'Auto di Torino. xn3/mrc/gtr