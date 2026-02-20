ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Shary, un cucciolo di cane di appena due mesi, razza Pitbull, sottratto lo scorso novembre alla sua proprietaria. I Carabinieri della Stazione di Roma Vitinia, a conclusione di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura di Roma, hanno denunciato una 35enne italiana, gravemente indiziata dei reati di tentata estorsione e ricettazione.

I fatti risalgono al 12 novembre 2025 quando la proprietaria del cane, una donna romana di 66 anni, aveva subito il furto dell’animale di appena due mesi, mentre si trovava impegnata in una visita medica. Dopo mesi di angoscia, lo scorso 5 febbraio, la vittima era stata contattata dall’indagata che, essendo entrata in possesso del cane, aveva avanzato una richiesta di 500 euro in contanti come condizione necessaria per la restituzione dell’animale. Le indagini condotte dai militari hanno permesso di risalire all’identità della donna e di localizzare il luogo dove il cucciolo veniva nascosto. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagata trovando il cane all’interno dell’appartamento. Era in buone condizioni di salute ed è stato restituito alla legittima proprietaria.

