ROMA (ITALPRESS) – Ancora proteste a Roma da parte di 500 manifestanti Pro Pal. I manifestanti, che avevano organizzato un sit-in statico, si sono diretti verso l’Auditorium Parco della Musica dove è in corso la Festa del Cinema, passando per la vicina ambasciata israeliana in via Mercati. Li i manifestanti hanno tentato di forzare i blocchi della polizia che ha risposto con gli idranti. La protesta continua ancora con i manifestanti a terra a intonare Bella ciao.

