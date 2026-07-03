SAVONA (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale di Savona, con il supporto dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova, e insieme ai funzionari del Reparto Anti-frode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Savona, hanno sequestrato 300 panetti contenenti oltre 3 quintali di cocaina purissima nello scalo portuale di Vado Ligure.

La droga era nascosta in un carico di platani, all’interno di un container proveniente da uno dei principali porti colombiani. Qualora immessa sul mercato, “avrebbe generato alle organizzazioni criminali ingenti guadagni, per un valore, al dettaglio, stimato intorno ai 120 milioni di euro”, si legge in una nota.

– Foto ufficio stampa GDF –

(ITALPRESS).