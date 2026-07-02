Un gruppo di giovani crea panico al Colosseo, aggrediti i vigili urbani

ROMA (ITALPRESS) – Serata di tensione a Roma, davanti al Colosseo. Un gruppo di ventenni, la notte scorsa, ha circondato e aggredito agenti della polizia locale intervenuti per fermarli mentre esplodevano in strada tra la gente fuochi di artificio.

Un 21enne egiziano è stato denunciato, due agenti sono rimasti feriti in modo lieve. Un gruppo di ragazzi ha circondato e assalito un’autopattuglia dei vigili urbani per impedire agli agenti di portare in ufficio uno di loro fermato poco prima nel corso di un tafferuglio.

Sulla vicenda interviene Dario Nanni, consigliere comunale e Presidente della Commissione Giubileo, che esprime “piena solidarietà agli agenti della polizia locale che hanno subito una violenta aggressione nel corso di un intervento nel centro storico, nella serata di ieri. La scorsa notte, in Largo Gaetana Agnesi nei pressi del Colosseo, alcune pattuglie della polizia locale, intervenute a seguito di segnalazioni riguardo schiamazzi e accensione di fuochi d’artificio non autorizzati, sono stati circondati e minacciati da un gruppo di giovani. Nel corso dello scontro tre agenti sono rimasti feriti e un’auto di servizio è stata danneggiata. Voglio esprimere una ferma condanna per questo atto di vile violenza contro le forze dell’ordine cittadine – conclude Nanni – e mi auguro che vengano presi adeguati provvedimenti per punire chi compie tali reati e per garantire la sicurezza di tutte e tutti”.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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