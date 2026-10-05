ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner rimanda ancora il suo rientro in campo: niente Shanghai a causa dell’infiammazione al ginocchio destro che lo perseguita da Wimbledon. Il campione altoatesino rimane comunque per un’altra settimana – la 92esima – al comando del ranking Atp e ci resterà almeno fino a Vienna quando dovrebbe rimettere piede nel circuito.

Alexander Zverev, per scalzarlo già in Oriente, avrebbe dovuto vincere sia a Pechino che a Shanghai ma la sconfitta di ieri contro Djokovic ha frenato la corsa del tedesco, che ad ogni modo consolida la seconda posizione e riduce il gap. Al terzo posto ma lontano si conferma Carlos Alcaraz, che precede Ben Shelton, mentre Daniil Medvedev scavalca al quinto posto Felix Auger-Aliassime, subito fuori a Pechino.

Nella Top Ten figura anche Flavio Cobolli, che conserva la settima posizione nonostante l’eliminazione al debutto nel torneo cinese. Alle sue spalle Frances Tiafoe, che la scorsa settimana ha fatto per la prima volta il suo ingresso fra i primi 10 al mondo, poi Alex De Minaur che si riprende la nona piazza a scapito di Arthur Fils. Per quanto riguarda gli altri italiani, gli ottavi raggiunti a Tokyo non bastano a Luciano Darderi per rimanere fra i Top 20: l’italo-argentino scivola indietro di due posti ed è 21esimo. Stabile Lorenzo Musetti (25°), nella top 50 anche Matteo Arnaldi (38°, -1) e Matteo Berrettini (46°, +1), mentre Mattia Bellucci guadagna cinque posizioni (86°) e scavalca Loreno Sonego (87°, -4). Nuovo best ranking per Federico Cinà: il 19enne palermitano sale di altri tre posti ed è numero 147.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 11.000 (–)

2. Alexander Zverev (Ger) 9.720 (–)

3. Carlos Alcaraz (Esp) 5.260 (–)

4. Ben Shelton (Usa) 4.680 (–)

5. Daniil Medvedev (Rus) 4.010 (+1)

6. Felix Auger-Aliassime (Can) 3.890 (-1)

7. Flavio Cobolli (Ita) 3.680 (–)

8. Frances Tiafoe (Usa) 3.380 (–)

9. Alex De Minaur (Aus) 3.300 (+1)

10. Arthur Fils (Fra) 3.275 (-1)

Così gli altri italiani:

21. Luciano Darderi 2.200 (-2)

25. Lorenzo Musetti 2.010 (–)

38. Matteo Arnaldi 1.386 (-1)

46. Matteo Berrettini 1.168 (+1)

86. Mattia Bellucci 700 (+5)

87. Lorenzo Sonego 698 (-4)

145. Andrea Pellegrino 390 (–)

147. Federico Cinà 383 (+3)

163. Marco Cecchinato 353 (-2)

165. Andrea Guerrieri 347 (-1)

171. Francesco Maestrelli 331 (-3)

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