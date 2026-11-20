di Enrico Currò

ROMA (ITALPRESS) – La Serie A, che ricomincia dopo la sosta col minitorneo a distanza del trio Lazio-Inter-Roma e non prenderà più fiato fino alla pausa natalizia, continua a offrire uno spaccato sempre più allarmante del rapporto percentuale tra calciatori convocabili e non convocabili da Roberto Mancini. La Nazionale è stata la prima a chiudere il suo 2026, il tormentato anno del terzo Mondiale consecutivo mancato.

E la sintesi dell’ultima partita, la batosta col Belgio dopo la promettente vittoria sulla Francia, è arrivata da un giudice autorevole come Gianfranco Zola, che nella Figc ha il compito di coordinare il rilancio dei settori giovanili. L’ex Magic Box, da dirigente realista, ha rilevato come i tre-quattro talenti superiori belgi siano bastati per scavare un grande solco rispetto all’Italia, che ne era sprovvista. Trasportata nel campionato sovrappopolato di stranieri, questa analisi diventa impietosa.

Nel programma della dodicesima giornata, senza big match ma fitta di esami di affidabilità per le inseguitrici della Lazio di Gattuso e in particolare per Napoli e Juventus pericolosamente attardate, le formazioni annunciate indicano infatti l’accentuazione dello sconsolante trend. Tra i 220 titolari presunti si preannuncia la presenza di soli 55-60 italiani, il 25%.

E la già bassa percentuale di 1 ogni 4, che rimane immutata se riferita alle prime 8 della classifica, scende addirittura sotto il 20% per le 7 squadre impegnate nelle coppe europee. Così, mentre si profila il rientro di alcuni tra i migliori stranieri nelle grandi (graduale per Lautaro, a mezzo servizio nell’Inter, dall’inizio per Svilar e Dybala nella Roma), diventa ovvio il censimento dei pochi calciatori che possono contrastare l’esterofilia dei club, data l’assenza per infortunio nel Como di Kean, nella Lazio di Zaccagni e nel Frosinone del centravanti Raimondo, fuori causa fino a metà dicembre.

Al netto del possibile recupero, nel Bologna, dell’eroe parigino della Nazionale Cambiaghi e dei vari ballottaggi fisiologici, non è poi così folto l’elenco dei potenziali match winner italiani: Pio Esposito, Maldini, Frattesi, Pinamonti, Fabbian, Lontani, Gianluca Mancini, Cristante, Politano, Cacciamani, Mazzocchi, Orsolini, Piccoli, Bernardeschi, Zaniolo, El Shaarawy, Baldanzi, Calò, Barella, Dimarco, il redivivo Pessina, più forse Sebastiano Esposito, Cisse, Liberali, Scamacca, Vergara, Colombo (oscillano tra panchina e campo) o addirittura il difensore juventino Gatti. Invece gli stranieri candidati alla giocata vincente sono come sempre il triplo. Conviene dunque sperare nell’orgoglio di qualche azzurro e nel fatto che il calendario sembra prestarsi alle imprese dei singoli, sprovvisto com’è di partite di cartello.

Lo sarebbe forse stata fino alla scorsa stagione Atalanta-Inter, ma oggi l’ex squadra prodigio è scaduta di rango e Bergamo serve soprattutto a capire se i campioni d’Italia possono tenere il passo della Lazio, impegnata all’Olimpico col Lecce e in oggettiva condizione favorevole, anche se non avrà Tavares e il suddetto Zaccagni (Gattuso conferma che Frattesi ci sarà).

La terza incomoda, la Roma scoppiettante, deve a sua volta evitare sgambetti a Parma da Gilardino, ex allievo di Gasperini ai tempi del Genoa. Pure il resto del programma sembra una verifica diffusa. Per il Milan di Amorim, un po’ più duttile ultimamente, a San Siro col Frosinone portato da Alvini al sorprendente sesto posto in classifica: somma di punti alla mano, sarebbe questo il duello più importante della giornata. Per il Como di Fabregas, che dopo la caduta con l’Inter vuole ripartire in casa col Cagliari dello spregiudicato Pisacane. E per la Juventus di Spalletti, in ripresa non ancora completa, allo Stadium col Venezia, che Nicola ha risollevato dal fondo. L’esame più serio è per il Napoli decimo, al Maradona col Torino, che ha solo un punto in meno: Allegri non ha alternative alla vittoria, Abate ha finalmente più scelta nel gruppo.

Non possono scherzare col fuoco i due club affidati al nuovo corso: l’Udinese di Paolo Zanetti, ultima e in piena ristrutturazione tecnico-tattica, che sfida al Dall’Ara il Bologna in felice arrampicata sotto la gestione Palladino, e il Sassuolo di D’Aversa, quartultimo, che aspetta il Genoa di De Rossi, non ancora del tutto soddisfatto per i recenti progressi di gioco e risultati: sensazione assimilabile a quella di Vanoli per la sua distratta Fiorentina, attesa dalla prova in trasferta contro il Monza del capocannoniere Varela.

Il campionato funge inevitabilmente anche da traghetto verso appuntamenti cruciali. Cominciano giorni decisivi nella campagna tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani per le elezioni del 14 dicembre alla presidenza della Figc. E subito, a metà settimana, sono in calendario le partite della Champions League, che solo il Como (in casa con l’Aek) può affrontare con la serenità di un’ottima classifica. L’Inter al Meazza con lo Stoccarda e soprattutto Roma e Napoli fuori casa, con Psg e Manchester City, si giocano parecchio: il rischio degli spareggi di febbraio non è affatto remoto.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).