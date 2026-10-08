Tennis, Masters 1000 Shanghai: buona la prima per Arnaldi, Tomic sconfitto in due set

ROMA (ITALPRESS) – Esordio positivo per Matteo Arnaldi nel tabellone principale del “Rolex Shanghai Masters”, il penultimo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 9.415.725 dollari, in scena sui campi in cemento del “Qi Zhong Tennis Center” della metropoli cinese. Il giocatore ligure, numero 38 del mondo, ha sconfitto al primo turno il qualificato australiano Bernard Tomic, numero 185 del ranking internazionale, con l’eloquente punteggio di 6-3 6-1. Ai 32esimi Arnaldi sfiderà lo statunitense Taylor Fritz, undicesima forza del seeding.

Avanza intanto anche Stefanos Tsitsipas. Il greco, numero 43 del mondo, ha battuto al debutto il qualificato belga Kimmer Coppejans per 6-3 7-5. Tstsipas sarà ora l’avversario di Luciano Darderi, che ha usufruito di un “bye” al primo turno.

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