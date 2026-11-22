ROMA (ITALPRESS) – Victor Wembanyama firma 50 punti e 19 rimbalzi e trascina San Antonio al 114-91 su New Orleans nella notte Nba tra sabato 21 e domenica 22 novembre. Il francese è già a quota 32 punti e 13 rimbalzi all’intervallo e chiude con cinque stoppate e quattro recuperi. Ai Pelicans non bastano i 29 punti di Jeremiah Fears e i 25 di Jordan Poole. Nell’anticipo delle 19 italiane,

Philadelphia batte Milwaukee 132-129 e centra la quinta vittoria di fila. Joel Embiid sfiora la tripla doppia con 26 punti, 17 rimbalzi e 9 assist e segna i due liberi del +3 a 1″5 dalla fine. LeBron James firma 13 dei suoi 21 punti nell’ultimo quarto, mentre Tyler Herro ne segna 50, massimo in carriera, con 11 rimbalzi e 7 assist. La sua tripla del possibile supplementare entra, ma il tiro parte a tempo scaduto. Per i Bucks è il tredicesimo ko consecutivo.

New York spreca 26 punti di vantaggio ma supera Portland 97-96 con una tripla sulla sirena di Mikal Bridges. I Trail Blazers piazzano un 12-0 e passano sul 96-94 con due liberi di Deni Avdija a 3″4 dalla fine, prima del canestro decisivo di Bridges su assist di Josh Hart. Jalen Brunson firma 30 punti, 19 nel primo quarto, e i Knicks centrano il quarto successo di fila.

Minnesota risale dal -11 con un secondo quarto da 28-12 e batte Memphis 104-95. Jaden McDaniels segna 25 punti, Ayo Dosunmu ne aggiunge 19 e ai Grizzlies non bastano i 23 di Cedric Coward per evitare il primo ko in trasferta dopo otto vittorie.

Dallas piega i Clippers 110-100 con un parziale di 11-0 dopo che Kris Dunn aveva riportato gli ospiti a -3 a poco più di cinque minuti dalla fine. Kyrie Irving firma 25 punti, 12 nell’ultimo quarto, e Cooper Flagg chiude con 22 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Brook Lopez è il migliore dei Clippers con 21 punti. Sacramento sorprende Boston 97-96 e conquista la prima vittoria in casa, la seconda stagionale.

I Kings piazzano un 35-13 nel terzo quarto e trovano il sorpasso definitivo con due liberi di Darius Acuff Jr. a 40″5 dalla fine. Payton Pritchard sbaglia il tiro della vittoria per i Celtics, privi di Jayson Tatum, Derrick White e Mitchell Robinson.

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