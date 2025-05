Il tema del futuro digitale alla Fiera Nautica della Sardegna

CAGLIARI (ITALPRESS) – Dai digital twins alla cybersecurity, passando per le sinergie tra Regione, enti di ricerca, Università e imprese. Sono i temi affrontati ieri dall’assessora degli Affari generali Mariaelena Motzo durante l’incontro dedicato al futuro digitale dell’Isola, organizzato alla Fiera nautica della Sardegna che si conclude oggi a Porto Rotondo. “È stato un confronto ricco e stimolante – afferma l’assessora Motzo -, in cui sono stati approfonditi argomenti strategici come la transizione tecnologica del settore nautico, la sicurezza informatica, il ruolo sempre più centrale dei dati e delle infrastrutture digitali”.

All’evento hanno partecipato il rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti, il docente universitario Francesco Morandi, la direttrice generale di Sardegna Ricerche, Carmen Atzori, il presidente di UniOlbia, Aldo Carta, il referente della Casa del Made in Italy in Sardegna, Massimo Donato, e il Ceo di Siportal, Francesco Saluta.

“Abbiamo condiviso visioni, esperienze e strumenti, parlando di ricerca, innovazione e servizi digitali – spiega l’esponente della Giunta Todde -, ma anche delle opportunità concrete per far crescere, insieme competitività, sostenibilità e sicurezza. Una Sardegna digitale, aperta e interconnessa, è possibile solo grazie a un lavoro condiviso tra istituzioni, accademia e imprese”.

-Foto ufficio stampa Sergena-

(ITALPRESS).