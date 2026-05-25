Incidente in moto, muore un centauro di 34 anni a Siniscola

NUORO (ITALPRESS) – Dramma nella tarda serata di ieri a Siniscola. Un motociclista di 34 anni ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la propria moto mentre affrontava una curva al chilometro 247 dell’Orientale Sarda, nel tratto tra Capo Comino e Berchida. L’impatto con il guardrail è stato purtroppo fatale. Sul posto sono intervenuti poco dopo le 21 gli agenti della Polizia Stradale dí Bitti, la squadra 9A dei Vigili del fuoco di Siniscola e il 118. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente.

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