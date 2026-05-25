Dramma a Nurri, bimbo di 3 anni muore travolto dal trattore guidato dal padre

CAGLIARI (ITALPRESS) – Dramma ieri pomeriggio nelle campagne di Nurri, nel Sud Sardegna, dove un bambino di tre anni e mezzo ha perso la vita dopo essere stato travolto da un trattore condotto dal padre. Il tragico incidente si è verificato in località Guzzini. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si trovava nei pressi del mezzo agricolo mentre il padre stava effettuando una manovra. Per cause ancora in fase di accertamento, il trattore avrebbe investito accidentalmente il bambino, provocandogli ferite gravissime.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con un’ambulanza medicalizzata e i Vigili del fuoco del distaccamento di Mandas. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare. Le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi. La tragedia ha avuto pesanti conseguenze anche sulla madre del piccolo, colta da malore subito dopo l’accaduto e successivamente trasportata al Pronto soccorso per le cure necessarie. I Carabinieri della Compagnia di Isili hanno eseguito rilievi e accertamenti nell’area dell’incidente, supportati dal Nucleo investigativo di Nuoro.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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