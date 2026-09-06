Home Video News Xinhua Tecnologia: perché i cinesi hanno una visione più ottimistica dell’IA?
Tecnologia: perché i cinesi hanno una visione più ottimistica dell’IA?
Un recente sondaggio suggerisce che il 69% dei cinesi ritiene che i benefici dell'IA superino i suoi rischi. Perché, dunque, questo ottimismo? I benefici pratici nella vita quotidiana, maggiori tutele legali e una società abituata a rapidi cambiamenti potrebbero essere tutti parte della risposta. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg (Fonte video: Xinhua)