Home Video News Xinhua Cina: gibbone provoca i macachi tra gli alberi dello Yunnan
Cina: gibbone provoca i macachi tra gli alberi dello Yunnan
Una corsa tra le cime degli alberi con un chiaro vincitore. Nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, un gibbone dalle guance bianche sembra provocare un gruppo di macachi. Mentre i macachi si arrampicano freneticamente tra i rami cercando di tenere il passo, il gibbone se la prende con calma, oscillando senza sforzo e imponendo un ritmo che gli altri semplicemente non riescono a sostenere. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg (Fonte video: Xinhua)