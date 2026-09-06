Home Video News Xinhua Esperti evidenziano ruolo Cina nella transizione a basse emissioni di carbonio
Esperti evidenziano ruolo Cina nella transizione a basse emissioni di carbonio
"State facendo molto bene in termini di energia solare, fotovoltaica ed eolica. Dobbiamo quindi lavorare a stretto contatto tra Germania e Cina". Gli esperti del settore presenti al Taiyuan Energy Low-Carbon Development Forum evidenziano il ruolo della Cina nel promuovere la transizione a basse emissioni di carbonio. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg (Fonte video: Xinhua)