Home Video News Xinhua Cina: CIFTIS, sapori da tutto il mondo nel raggio di 15 minuti
Cina: CIFTIS, sapori da tutto il mondo nel raggio di 15 minuti
Mercati locali, sapori globali! Grazie a una logistica efficiente e a un accesso al mercato in espansione, con 264 nuovi prodotti agroalimentari provenienti da 79 Paesi approvati quest'anno, i mercati di Pechino sono più internazionali che mai. Uno sguardo alla vivace atmosfera dei mercati per percepire la forza dinamica del commercio cinese dei servizi che collega il mondo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg (Fonte video: Xinhua)