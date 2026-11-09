Teatro Massimo Palermo, Rini “Con nomina Matheuz si mette al centro il merito”

PALERMO (ITALPRESS) - "Oggi è una pagina storica per il teatro Massimo di Palermo perché la nomina del Maestro Diego Matheuz sancisce un principio inedito, troppo spesso poco praticato. Con la sua nomina si mette al centro il merito". Lo ha detto l'assessore alla Cultura del comune di Palermo Antonio Rini. . "Bisogna enfatizzare con grande forza la sensibilità dei vertici del Teatro Massimo, perché c'è la cosiddetta democrazia partecipata: un'attenzione che è venuta dagli orchestrali e che è stata recepita dai vertici, esaltando il principio della condivisione. Davanti all'arte e alla cultura non ci sono giochi di palazzo, ma solo merito". xd8/pc/gtr