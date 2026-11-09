Cybersicurezza, Cannella “Importante implementare la cultura della difesa”

ROMA (ITALPRESS) - “Fino a prima di questa fase, l’opinione pubblica non aveva piena consapevolezza della pericolosità della guerra ibrida e, quindi, agli attacchi cyber che sono una componente di questa guerra ibrida. E’ importante incontrarsi, discutere e dibattere, ma soprattutto è importante implementare la cultura della sicurezza e della difesa contro queste minacce che sono apparentemente meno visibili e meno insidiose di altri tipo di minacce, ma che invece influiscono negativamente, spesso in maniera devastante, nella nostra attività quotidiana”. Così il sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella, a margine dell'incontro su "L'ecosistema della sicurezza integrata". xb1/ads/azn