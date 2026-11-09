Cybersicurezza, Saccone “Necessario parlare di sicurezza integrata”

ROMA (ITALPRESS) - "Non si può più parlare a silos ma che dobbiamo necessariamente parlare di sicurezza integrata. L’approccio alla sicurezza e’ olistico, speriamo che grazie a eventi come questo, il legislatore possa prendere atto di questa situazione e cominciare a guardare sia al Testo Unico 81, sia alle norme che sono intervenute per la sicurezza digitale in maniera integrata”. Così Umberto Saccone, docente ed esperto di Security Risk Management, a margine dell'incontro "L'ecosistema della sicurezza integrata". xb1/ads/azn