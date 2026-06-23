Teatro e danza pugliese, la Regione rafforza la rete europea delle produzioni locali

BARI (ITALPRESS) – Sono state presentate questa mattina, nella sala di Jeso del palazzo della presidenza della Regione Puglia a Bari, le nuove traiettorie regionali per la valorizzazione, la circuitazione e l’internazionalizzazione della scena teatrale, coreutica e performativa pugliese. L’incontro è stato l’occasione per illustrare il percorso di apertura internazionale avviato da Puglia Culture, con particolare attenzione alle relazioni culturali costruite con partner europei ed extraeuropei e alle nuove prospettive di dialogo, scambio e cooperazione con il panorama performativo contemporaneo.

La conferenza ha messo al centro due progetti complementari e strategici: Puglia en scène à Paris, che accompagna la scena pugliese verso un importante contesto culturale europeo, e Puglia Showcase 2026, che accoglierà a Fasano, in provincia di Brindisi, operatori, programmatori, critici e istituzioni nazionali e internazionali, confermandosi come dispositivo di visione, relazione e circuitazione.

Alla conferenza stampa ha preso parte, tra gli altri, l’assessore alla Conoscenza e alle Culture della Regione Puglia Silvia Miglietta. “Con questa iniziativa – ha sottolineato – intendiamo aprire la nostra vetrina di una selezione di produzioni della nostra Regione e provare a farle incontrare con il mercato nazionale e internazionale. Ma il nostro obiettivo è anche quello di fare rete, di fare sistema con le regioni del sud Italia. Abbiamo invitato gli amministratori e le amministratrici delle altre regioni proprio per ragionare anche su una strategia comune rispetto alle produzioni teatrali e alla cultura in generale”.

– Foto xa2/Italpress –

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