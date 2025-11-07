Taylor Swift, esce “The Fate of Ophelia (Loud Luxury Remix)”

MILANO (ITALPRESS) – Dopo il successo del nuovo album “The Life of a Showgirl”, uscito il 3 ottobre e certificato disco d’oro in una sola settimana, Taylor Swift torna oggi con due nuove uscite: il remix del singolo “The Fate of Ophelia”, “The Fate of Ophelia (Loud Luxury Remix)”, e una nuova versione dell’album, “The Life of a Showgirl + Acoustic Collection”.

Quest’ultima presenta la tracklist originale arricchita da sette reinterpretazioni acustiche, che mettono in luce l’essenza più intima del progetto, tra cui la delicata “The Fate of Ophelia (Alone In My Tower Acoustic Version)”, precedentemente pubblicata. Entrambe le nuove versioni di “The Fate of Ophelia”, il remix e la versione acustica, sono da oggi disponibili anche in rotazione radiofonica. Il singolo originale “The Fate of Ophelia”, attualmente in Top5 nella classifica radio italiana, #4 su Apple Music, stabile in Top20 su Spotify e in Top100 su Amazon Music in Italia, è il singolo della cantautrice con il miglior debutto in Italia: ha debuttato alla #6 nella classifica FIMI dei singoli e attualmente è in Top15. Il brano, che ha superato quasi 400 milioni di stream su Spotify, è diventato la canzone più ascoltata in una sola settimana nella storia della piattaforma, mentre il videoclip ufficiale, che ha superato 104 milioni di visualizzazioni su YouTube, ha fatto il suo debutto in anteprima mondiale nel lungometraggio “The Official Release Party of a Showgirl”.

– foto ufficio stampa Words for You –

(ITALPRESS).