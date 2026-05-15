Tav, tavolo tecnico al MIT per l’avvio delle opere compensative

Roma Camera dei deputati conferenza stampa della Lega per presentare la proposta sulla rottamazione delle cartelle esattoriali. Nella foto Matteo Salvini

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha convocato una riunione tecnica sulle opere compensative della TAV relative all’Accordo del marzo 2024 con i Comuni della Val Susa.

“Nel corso dei lavori sono state individuate le risorse per assicurare tempestivamente ai Comuni interessati, all’esito dell’assestamento di bilancio, una prima anticipazione, con l’impegno a stanziare le ulteriori risorse nel primo veicolo normativo utile”, si legge in una nota.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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