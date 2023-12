CHIOMONTE (ITALPRESS) – Costerà circa tre miliardi realizzare il tratto italiano del tunnel di base della Torino-Lione dal confine a Susa. Lo apprende Italpress, a margine del via ai lavori che è stato dato dal ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini. A realizzare l’opera il consorzio UXT, che raggruppa tre imprese: Itinera come mandataria, Ghella e Spie. In tutto andranno scavati 12,5 chilometri della galleria in due canne, in parte con la tecnica classica con l’esplosivo, ma per la maggior parte saranno utilizzate due frese che lavoreranno in parallelo scendendo verso Susa. Prevista oltre alla discenderia già realizzata a Chiomonte, che a lavori ultimati servirà da condotta di aerazione, anche la galleria Maddalena 2 per la movimentazione delle frese. In tutto circa 50 chilometri di nuove gallerie, per un costo netto di 1,1 miliardi solo per lo scavo.

Nel momento di picco dei lavori saranno impiegate 700 persone, che dormiranno in alcuni edifici della Valle di Susa, si calcola un indotto diretto di 1,4 miliardi e 1,5 di indotto indiretto per un totale di circa 26 mila giornate lavoro. Complessivamente il tunnel di base, lungo 57 chilometri tra Saint-Jean-de-Maurienne e Susa, costerà circa 12 miliardi, comprendendo anche i lavori già svolti che assommano a quasi due miliardi tra Italia e Francia, sono infatti stati già scavati 35 dei 162 chilometri complessivi previsti, comprese le discenderie. Sono attivi al momento 11 cantieri, di 4 per il tunnel di base incluso quello avviato in queste ore. La consegna del solo tunnel di base, secondo Telt che sta gestendo l’intera opera, avverrà nel 2032. Per quella data non è però scontato che siano concluse anche le tratte da Torino a Susa per 50 chilometri, e soprattutto quella da Lione a Saint-Jean-de-Maurienne per 160 chilometri, che sono di competenza dei due Stati, seppure cofinanziate dall’Unione Europea, così come il tunnel di base. Anche in occasione dell’odierno avvio dei lavori, le imprese in realtà sono già operative dal primo dicembre, un gruppo di manifestanti No Tav si è avvicinato al blindatissimo cantiere di Chiomonte, intonando cori contro il ministro e contro l’opera in generale.

foto: xb2/Italpress

