LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il tasso di occupazione a Malta per i giovani che hanno conseguito il diploma di livello terziario è uno dei più alti tra i paesi dell’UE. E’ quanto emerge da un rapporto pubblicato dall’ufficio di statistica dell’Unione europea. Secondo i dati Eurostat, infatti, lo scorso anno il 91% di tutti i neo laureati maltesi ha trovato lavoro. I tassi più alti sono stati registrati in Germania (92%) e nei Paesi Bassi (93%). L’Italia, la Romania e la Grecia sono invece i tre paesi i cui laureati faticano maggiormente ad entrare nel mercato del lavoro. Nel corso del 2022, l’82% dei giovani europei di età compresa tra i 20 e i 34 anni laureati ha trovato lavoro. Eurostat ha affermato che il tasso per questo gruppo di individui è aumentato del 7% tra il 2014 e il 2022, con la pandemia come unico ostacolo. Tuttavia, i dati mostrano anche che lo scorso anno l’Europa ha registrato un nuovo record, superando l’81% registrato nel 2018. Il tasso di uomini laureati occupati in tutta Europa è leggermente superiore a quello delle donne con poco più di due punti percentuali. Ciò è dovuto anche alla domanda del mercato del lavoro, e alle tendenze nella scelta delle materie, dove tendono a laurearsi in scienze e tecnologia più uomini che donne. Tuttavia, è stato anche osservato che questa differenza è stata la più piccola negli ultimi 8 anni. A Malta la differenza di genere è minima, con le giovani donne laureate occupate che si attestano allo 0,3% in più rispetto ai loro colleghi maschi, con un tasso del 90,9%.

