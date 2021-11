ROMA (ITALPRESS) – “Sfiduciato il sindaco di Taranto, dopo anni di pessima amministrazione. Per il centrodestra è una grande occasione per offrire una seria proposta di buongoverno, allargata a chiunque voglia mettersi al servizio della città”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Su 32 consiglieri comunali, 17 hanno presentato le dimissioni all’ufficio protocollo di Palazzo di città. Dimissioni in blocco che dovrebbero portare allo scioglimento anticipato dell’amministrazione cittadina guidata da Rinaldo Melucci, il cui

mandato scade nella primavera 2022. “Lavoreremo con gli alleati di centrodestra e con tutte le forze alternative alla sinistra per costruire una proposta seria e credibile per Taranto”, dice in una nota il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

Secondo Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, “la fine dell’amministrazione Melucci causata dalle dimissioni di 17 consiglieri comunali di Taranto che non hanno avuto il coraggio di mettere la faccia in Aula, ma si sono nascosti come codardi in uno studio notarile, è un atto di vigliaccheria contro l’intera città di Taranto. Il Partito democratico è unito al fianco di Rinaldo Melucci, un sindaco che in questi anni ha sempre lottato per cambiare Taranto e per costruire un futuro migliore per i tarantini”.

