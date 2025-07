TAORMINA (ITALPRESS) – Taormina è ufficialmente uno dei Territori di Altagamma, diventando Socio Onorario della Fondazione che riunisce le migliori imprese del Made in Italy d’eccellenza. I Territori di Altagamma sono luoghi ad alta vocazione turistica che sono veri e propri brand italiani riconosciuti a livello mondiale e legati all’immaginario dell’Italia e dell’Italian Lifestyle. L’Assemblea dei Soci di Altagamma, riunitasi a Roma lo scorso 28 maggio, ha approvato all’unanimità l’ingresso del Comune di Taormina all’interno dell’International Honorary Council. Il riconoscimento colloca Taormina accanto ad altre località iconiche come Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Porto Cervo, Pinzolo-Madonna di Campiglio e MonteNapoleone District, luoghi simbolo del turismo di alta gamma e della cultura dell’eccellenza italiana.

“Essere stati scelti come uno dei Territori di Altagamma – dichiara il Sindaco Cateno De Luca – significa per Taormina il consolidamento di una visione strategica fondata su qualità, bellezza e internazionalizzazione. Questo riconoscimento non è un punto d’arrivo, ma un punto di partenza: ci impegna a lavorare con ancora maggiore determinazione per rafforzare il nostro ruolo di ambasciatori dello stile di vita italiano nel mondo e ci spinge ad alzare tutti i livelli legati all’ospitalità”.

“Taormina incarna da sempre l’essenza dell’eccellenza italiana: la città è da secoli meta prediletta del turismo colto e internazionale – ha dichiarato Stefania Lazzaroni, Direttrice Generale di Altagamma – Siamo felice di accoglierla come nuovo Socio Onorario e Territorio di Altagamma per il suo patrimonio storico, dal Teatro Greco ai palazzi medievali, che si fonda armoniosamente con un’offerta culturale e gastronomica di altissimo livello. Boutique raffinate, artigianato d’autore e una tradizione di ospitalità autentica fanno di Taormina un simbolo della bellezza, della raffinatezza e dello stile di vita italiani”.

Il Consiglio Onorario Internazionale di Altagamma, attivo dal 2002, ha lo scopo di promuovere collaborazioni con realtà che incarnano e diffondono i valori dell’arte, della cultura, della gastronomia e della creatività italiana. L’ingresso di Taormina rappresenta un ulteriore passo verso un posizionamento sempre più distintivo nel panorama del turismo culturale di eccellenza. Fondazione Altagamma ha già preannunciato il coinvolgimento del Comune di Taormina nei propri prossimi appuntamenti istituzionali e culturali, a conferma di un legame destinato a rafforzarsi nel tempo.

– foto ufficio stampa Comune di Taormina –

(ITALPRESS).