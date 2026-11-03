Tananai, uscito il nuovo singolo inedito “Buonanotte anche stanotte”

ROMA (ITALPRESS) – E‘ disponibile da oggi in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica “Buonanotte anche stanotte”, il nuovo singolo inedito di Tananai (Eclectic Records/Emi Records Italy). Il brano scritto da Tananai e prodotto da Tananai e Davide Simonetta, arriva dopo un anno di silenzio (l’ultimo live, infatti, è datato settembre 2025) e a due anni di distanza dall’uscita dell’ultimo album “CalmoCobra” e, come racconta Tananai, è una fotografia di quello che il produttore e cantautore milanese ha visto attorno a sé soprattutto negli ultimi mesi cercando di restituire le sue riflessioni con il linguaggio che più gli appartiene: la musica.

“Ho scritto questa canzone a metà settembre per fermare su carta alcune mie considerazioni sul mondo che mi circonda e mi sembrava giusto pubblicarla subito – racconta Tananai – Ho da poco superato i 30 anni e mi capita sempre più spesso di guardarmi attorno e farmi domande sulla mia capacità di giudizio, di comprensione, di apertura rispetto a quello che vedo attorno a me. Mi è bastato imbattermi in un video dove dei ragazzi facevano battaglie di Aura per ritrovarmi a giudicare (negativamente per la verità) qualcosa che non conoscevo. Eppure, anche io alla loro età cercavo di fare qualcosa di mio, che mi rappresentasse ma che soprattutto usasse un linguaggio che agli adulti fosse precluso. Nel mio caso era ballare la tecktonik, o fare musica elettronica e per me andava bene così, non volevo essere capito. Quello che possiamo fare oggi è farci domande di cui spesso nessuno ha la risposta giusta, provando a smettere di giudicare tutto e tutti come ormai ogni giorno accade sui social network”.

– foto ufficio stampa About –

(ITALPRESS).