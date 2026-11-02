Ornella Vanoni, “Vivere” fuori il 6 novembre in radio e in digitale

ROMA (ITALPRESS) – Ci sono canzoni che attraversano il tempo e continuano a parlare alla vita di ciascuno. “Vivere” è una di queste. Ornella Vanoni la fa sua con un’interpretazione intima e intensa, capace di restituire nuove sfumature emotive a uno dei brani più amati di Vasco Rossi. Il brano inedito sarà disponibile da venerdì 6 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Nella voce inconfondibile di Ornella, “Vivere” diventa un racconto di fragilità e forza, di ricordi e desiderio di futuro. Il brano accompagna l’arrivo di “VIVERE il mio concerto più bello!”, il nuovo album live in uscita il 13 novembre per BMG, insieme all’altro inedito “Viva la vita”, interpretato con Francesco Gabbani e pubblicato il 9 ottobre. Originariamente pensata per un album che celebrasse la vita, la registrazione trova ora spazio in un progetto che raccoglie la musica degli ultimi concerti di Ornella, tra il Teatro degli Arcimboldi di Milano e le Terme di Caracalla a Roma. Scritto da Vasco Rossi e composto da Tullio Ferro e Massimo Riva, “Vivere” fu pubblicato nel 1993 nell’album “Gli spari sopra”. Attraverso la sensibilità e l’unicità della sua voce, Ornella ne mette in luce una profondità nuova, senza perdere la forza della canzone originale. “Vivere il mio concerto più bello!” raccoglie 31 canzoni: 29 registrazioni dal vivo e due inediti, “Viva la vita” (con Francesco Gabbani) e “Vivere”. Un progetto che custodisce l’energia del palco, gli incontri e le voci che hanno accompagnato Ornella, trasformando il racconto dei concerti in una testimonianza musicale.

Il disco coinvolge diversi artisti: Calcutta, Colapesce, Daniele Di Bonaventura, Dimartino, Ditonellapiaga, Drusilla Foer, Elisa, Emma, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio, Giuliano Sangiorgi, Mahmood, Malika Ayane, Mario Lavezzi, Paolo Fresu e Patty Pravo. L’album sarà disponibile in due formati fisici, entrambi in Collector’s Edition. Il Box Limitato e Numerato (3 LP + 45 giri) comprende tre vinili con le 29 canzoni live e un 45 giri speciale con i due inediti, oltre a un maxi booklet di 32 pagine con immagini degli ospiti e le dediche che ciascuno ha rivolto a Ornella. Il Doppio CD Maxi include un booklet di 32 pagine con fotografie esclusive e dediche: il primo CD contiene un inedito e 14 tracce dal vivo, il secondo l’altro inedito e 15 esibizioni live.

– foto ufficio stampa Goigest –

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