Olly, disco di diamante per l’album “Tutta vita”

ROMA (ITALPRESS) – Ha da poco compiuto due anni “Tutta vita” (Epic Records/Sony Music Italy), l’album di Olly che oggi festeggia ulteriormente con la certificazione più ambita: il disco di diamante. Questo risultato, spiega è una nota, è ancora più prezioso considerando che, con l’attuale sistema di rilevazione, il cantautore genovese è l’artista italiano più giovane ad aver raggiunto questo traguardo e Tutta vita l’album che ha tagliato la soglia del mezzo milione di copie vendute più rapidamente.

E 500.000 sono anche i biglietti venduti per questi due anni ininterrotti di live, partendo dai club, passando per il debutto nei palazzetti fino alla doppia data all’Ippodromo di Milano e ai tre appuntamenti allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, segnando anche la riapertura alla musica dopo 22 anni. Ed è proprio nella dimensione live che Olly coinvolge di più il suo pubblico, la sua gente, creando quel senso di collettività e unione che rendono unici i suoi concerti.

Il 2027 segnerà anche il debutto di Federico negli stadi con OLLY STADI ’27, il tour prodotto e organizzato da Magellano Concerti, che proprio oggi vede RADDOPPIARE la data di San Siro con una nuova data il 25 giugno, dopo il SOLD OUT del 23 giugno. Nove live per attraversare l’Italia nella prossima estate, con già 250mila biglietti venduti, di cui 3 già tutti esauriti: a Bologna e Milano, si aggiunge ora anche il SOLD OUT della data di Torino (Allianz Stadium – 16 giugno). I biglietti per la nuova data prevista a San Siro saranno disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita tradizionali dalle ore 10 del 3 novembre.

– Foto ufficio stampa WordsForYou –

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