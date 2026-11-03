John Travolta ospite della serata di apertura della 44esima edizione del Torino Film Festival

TORINO (ITALPRESS) – John Travolta sarà ospite della 44esima edizione del Torino Film Festival, che si svolgerà dal 24 novembre al 2 dicembre, dove presenterà in anteprima italiana il primo film da lui diretto, “Propeller One-Way Night Coach”, e riceverà il Premio Stella della Mole durante la serata d’apertura.

Tra i volti più celebri e riconoscibili del cinema americano, due volte candidato all’Oscar, vincitore del Golden Globe e dell’Emmy Award e insignito della Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes, la filmografia di Travolta comprende alcuni dei titoli più rappresentativi della storia recente di Hollywood: da “La febbre del sabato sera” a “Grease”, “Urban Cowboy”, “Pulp Fiction”, “Get Shorty”, “Face/Off” e “Hairspray”, fino all’acclamata serie “American Crime Story – Il caso O.J. Simpson”.

Scritto, diretto, narrato e prodotto da John Travolta e tratto dal suo omonimo racconto, “Propeller One-Way Night Coach” è un viaggio emozionante e nostalgico nell’età d’oro dell’aviazione: la storia di un bambino la cui indimenticabile esperienza a bordo di un aereo accende in lui una passione per il volo destinata a durare tutta la vita. “John Travolta è un patrimonio universale di emozioni.

È un attore che ci ha fatto sognare e ha cambiato la storia del cinema, anche a passo di danza. Grazie al suo carisma, i personaggi che ha interpretato sono usciti dal grande schermo e hanno rivoluzionato i nostri costumi: i nostri gesti, le nostre acconciature, il nostro modo di camminare – commenta Giulio Base, direttore artistico del Tff – Ha raccontato le inquietudini e i desideri di intere generazioni, attraversando epoche e generi con la forza di un fuoriclasse. Consegnargli il Premio Stella della Mole significa celebrare un artista che fa parte di ognuno di noi”.

Il Premio è assegnato a figure di spicco del cinema internazionale che hanno dato un contributo significativo al mondo della settima arte. Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema e si svolge con il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Città di Torino, della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT.

– Foto ufficio stampa Torino Film Festival –

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