Tamponamento a catena a Palermo, cinque feriti

PALERMO (ITALPRESS) – Incidente stradale in via Rosario Nicoletti, a Palermo. Coinvolte tre vetture e un furgone. Cinque persone hanno riportato ferite di diverse entità e sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale. Il traffico legato all’incidente si è ripercosso sull’autostrada A29 Palermo-Mazara, dove si sono registrati diversi chilometri di coda in entrambe le direzioni ed è stato chiuso lo svincolo “Sferracavallo”.
-Foto Vigili del Fuoco-
(ITALPRESS).
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