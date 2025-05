PALERMO (ITALPRESS) – È stata inaugurata questo pomeriggio alla Fiera del Mediterraneo di Palermo la nuova edizione della Fiera Campionaria, organizzata da Mediexpo, che fino all’8 giugno sarà il cuore pulsante del commercio, dell’artigianato, della cultura e dell’intrattenimento in Sicilia.

A tagliare il nastro è stato l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, che ha sottolineato l’importanza strategica dell’evento per il tessuto produttivo siciliano: “La Fiera Campionaria rappresenta un volano fondamentale per il rilancio dell’economia locale. Un appuntamento atteso non solo da operatori del settore e aziende provenienti da tutta Europa, ma anche dalle famiglie e dai cittadini che trovano qui un luogo di incontro, scoperta e identità condivisa.”

L’evento, accoglie centinaia di espositori nazionali e internazionali, con una ricchissima offerta merceologica: automobili, barche, arredo casa e giardino, prodotti artigianali, shopping e food. Un’attenzione particolare è riservata all’artigianato locale ed etnico, e alle associazioni di volontariato del territorio siciliano, che hanno ricevuto gratuitamente spazi espositivi per presentare le proprie attività.

Ampio spazio anche alla cultura e all’intrattenimento: torna ArteMed, con opere di artisti siciliani affermati e nuovi talenti, e ogni sera, alle 21, un fitto calendario di spettacoli, concerti, sfilate e show dal vivo. Da segnalare il ritorno del Mediterraneo Cover Band Festival, e l’attesissima serata revival con “I quaranta che ballano 90”.

Grande successo anche per l’area food, che si amplia con piatti tipici siciliani e specialità regionali italiane, e per il Luna Park, con giostre e laboratori gratuiti per bambini.

L’ingresso è gratuito dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle 16 alle 19; dopo le 19 e nei weekend l’ingresso sarà di 2,50 euro per gli adulti.

“Sostenere eventi come questo – ha concluso Tamajo – significa rafforzare l’identità produttiva della Sicilia e offrire opportunità concrete alle imprese, ai lavoratori e ai giovani talenti del nostro territorio”.

– foto ufficio stampa Edy Tamajo –

