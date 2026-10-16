Lombardia, Salvini contestato a Palazzo Pirelli “Pensa ai treni”

MILANO (ITALPRESS) - Il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini è stato pesantemente contestato all'arrivo a Palazzo Pirelli dove doveva presenziare ad una conferenza stampa sulla proposta di legge regionale a firma Lega per lo stop alle moschee abusive in Lombardia. I consiglieri regionali delle opposizioni ha esposto cartelli con scritto "Pensa ai treni", "I soldi per la M4 dove sono?", "Pensa agli aerei", "Salvini peggio di un blocco stradale". Sono stati urlati slogan contro il ministro per i vari disagi sulle linee di comunicazione e chiesto conto dei ritardi e mancati finanziamenti a diverse opere infrastrutturali lombarde. Salvini non ha risposto alle contestazioni ed entrato in sala per la conferenza.(ITALPRESS). xh7/trl/gtr