Tajani “Zelensky ingeneroso, l’Europa ha fatto di tutto per l’Ucraina”

ROMA (ITALPRESS) - "Mi pare che l'Europa abbia garantito l'indipendenza dell'Ucraina facendo di tutto per sostenerla da un punto di vista politico, finanziario e militare. Mi pare non sia neanche generoso nei confronti dell'Europa". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Business Forum Italia-Germania, commentando l'intervento di Volodymyr Zelensky sull'Europa a Davos. xb1/sat/gtr