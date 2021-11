MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) (ITALPRESS) – “La nostra idea è quella di utilizzare i fondi del Pnrr per fare il ponte e portare così l’alta velocità in Sicilia, portando aiuti concreti al settore del turismo che in questa meravigliosa terra merita di avere molte più presenze di quante non ne abbia avute fino a oggi”. Cosi Antonio Tajanj, coordinatore nazionale di Forza Italia, intervenendo a una kermesse di Forza Italia in corso a Mazara del Vallo.

(ITALPRESS).