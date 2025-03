ROMA (ITALPRESS) – “Si tratta di un primo positivo passo in avanti verso la pace”. Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, interpellato da Affaritaliani.it, alla domanda se la telefonata tra il presidente Trump e il presidente Putin possa portare presto a un cessate il fuoco in Ucraina e se sia cautamente ottimista, considerando anche i colloqui che inizieranno domenica nella città saudita di Gedda.

“L’Italia sostiene le iniziative americane volte a porre fine al conflitto in Ucraina. Guardiamo con fiducia ai colloqui di Gedda che mi auguro possano portare ad un tavolo negoziale con USA, Russia, Ucraina ed Europa. Naturalmente continueremo a sostenere Kiev in questa nuova delicata fase. L’Italia farà tutto il possibile per arrivare ad una pace giusta e per garantire, poi, la sicurezza di Ucraina ed Europa in una visione transatlantica”, conclude il segretario di Forza Italia e titolare della Farnesina Tajani.

