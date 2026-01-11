Tajani “Sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo iraniano”

Mandatory Credit: Photo by Vincenzo Nuzzolese/ZUMA Press Wire/Shutterstock (15495344c) Italian Deputy Prime Minister and Foreign Minister ANTONIO TAJANI takes part in the third edition of "60 under 30" at Link University in Rome, Italy, September 19, 2025. Third Edition Of "60 Under 30" At Link University In Rome, Italy - 19 Sep 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo italiano segue con grande preoccupazione quello che da giorni sta accadendo in Iran. Sostengo le aspirationi democratiche del popolo iraniano e chiedo alle Autorità di garantire i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti i manifestanti, di rinunciare in ogni caso alla vergogna della pena di morte come misura repressiva. Il mio cordoglio è per chi ha perso la vita durante le manifestazioni”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “L’Italia, insieme ai partner europei, è protagonista di una pressante azione diplomatica per portare rapidamente a una soluzione positiva della crisi, rispettosa delle aspirazioni del popolo iraniano e della incolumità dei suoi cittadini” conclude il titolare della Farnesina.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

