Tajani “Senza Europa l’Italia non può competere”

ROMA (ITALPRESS) - "Noi vogliamo parlare di Europa e siamo assolutamente convinti che senza Europa l'Italia non può competere a livello globale, bisogna avere una politica industriale per l'Europa, avere una politica per il cambiamento climatico che sia pragmatica, vogliamo una difesa unica europea". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro con la Cna. xc3/ads/mrv