Tajani sente Rubio, focus su Ucraina, Gaza e la liberazione dei prigionieri italiani in Venezuela

ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto un lungo e amichevole colloquio telefonico con il segretario di Stato Rubio. Continuano gli sforzi comuni Italia-Usa in favore della pace. Ho confermato il sostegno italiano alla mediazione statunitense in Ucraina, per rafforzare la tregua e la ricostruzione a Gaza attraverso il Piano Trump. Abbiamo discusso della situazione in Venezuela, con particolare riguardo alla detenzione di Alberto Trentini e degli altri prigionieri politici italiani. Lavoriamo senza sosta per la loro liberazione. Ringrazio il segretario Rubio per aver garantito il suo impegno e del Dipartimento di Stato americano ad una rapida scarcerazione di tutti i detenuti politici in Venezuela”. Così su X il ministro degli esteri, Antonio Tajani.

(ITALPRESS).