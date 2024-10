FIRENZE (ITALPRESS) – Con la morte del leader di Hamas Yahya Sinwar “Israele ha ottenuto una vittoria militare, questo è indubbio. Questo permette a noi, che siamo amici di Israele, di spingere con maggior favore per un cessate il fuoco a Gaza, ovviamente accompagnato dalla liberazione di tutti gli ostaggi. Questo è quello che dirò dopodomani alle autorità israeliane. Sono assolutamente convinto che questo sia un percorso da seguire e questa vicenda militare deve essere utilizzata positivamente per il cessate il fuoco”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo in streaming al festival Luce in svolgimento a Firenze. “L’idea di due popoli e due stati è l’unica via per garantire una pace duratura e stabile. Significa che Israele riconosce la Palestina e la Palestina riconosce Israele, non credo ai riconoscimenti unilaterali. Prima occorre unificare la Palestina”, ma “tutti quelli che hanno scelto di riconoscere unilateralmente la Palestina non hanno ottenuto nulla e la guerra continua”, ha aggiunto. “Credo che l’Italia debba restare in Libano. L’Unifil si deve rafforzare perchè ritengo che l’unico modo per garantire stabilità sia quello di rinforzare il ruolo di cuscinetto territoriale che deve esserci fra Israele a sud e il Libano al nord. Credo che per garantire sicurezza a Israele si dovrà rinforzare anche il ruolo delle forze armate libanesi che sono presidio di democrazia e sono certamente non legate ai fondamentalisti”, ha concluso il ministro.

(ITALPRESS).

-Foto: Agenzia Fotogramma-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]