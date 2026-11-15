Tajani lunedì al Consiglio Affari Esteri della Ue, focus su Medio Oriente, Ucraina e minacce ibride

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani parteciperà domani, 16 novembre, a Bruxelles alla riunione del Consiglio Affari Esteri della Ue. Al centro dei lavori vi saranno la situazione in Medio Oriente, la guerra in Ucraina e, su impulso italiano, le minacce ibride alla sicurezza europea. Tajani richiamerà l’esigenza di rafforzare la risposta comune europea per contrastare ogni forma di attività ibrida ostile e garantire la sicurezza dei nostri cittadini e delle nostre istituzioni, assicurando la capacità di reagire agli attacchi ibridi da qualunque parte provengano. Nel corso della riunione è prevista l’adozione di nuove misure restrittive (sanzioni), anche nei confronti dei responsabili di attacchi ibridi. Su iniziativa dell’Italia, il punto è stato incluso anche nelle dichiarazioni del recente G7 Esteri di Parigi. Nell’ambito della discussione sull’Ucraina, alla quale parteciperà il Ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, Tajani ribadirà l’impegno italiano a sostenere Kiev, soprattutto in vista dell’inverno, e il pieno sostegno al rilancio dei negoziati per raggiungere una pace giusta e duratura, sottolineando la necessità di una partecipazione attiva dell’Europa al tavolo negoziale. Sul Medio Oriente, il Consiglio si concentrerà in particolare sulla Siria e sul rilancio delle relazioni con l’Unione europea.

Il titolare della Farnesina confermerà il sostegno al nuovo corso siriano, puntando su ricostruzione e crescita, lotta al terrorismo, transizione politica e progressiva inclusione delle diverse componenti della società. Saranno inoltre discussi gli esiti delle recenti elezioni legislative in Israele e sarà confermato il sostegno agli sforzi negoziali e di mediazione in corso per garantire la stabilità della regione. Un contributo significativo alla pace e alla cooperazione regionale potrà venire, inoltre, dall’attuazione del Patto per il Mediterraneo, su cui il Ministro Tajani porterà l’attenzione del Consiglio. Nell’ambito dei lavori è infine prevista l’approvazione della dichiarazione congiunta per l’istituzione di una giornata europea in memoria delle vittime del lavoro l’8 agosto, anniversario della tragedia di Marcinelle.

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