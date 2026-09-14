Tajani “Emma Bonino ha combattuto per un’Europa federale”

ROMA (ITALPRESS) - La bandiera dell'Europa sul feretro "è una cosa che mi ha colpito e che penso sia giusta. Lei ha combattuto, e tanti di noi continuano a farlo, perché possa esserci un'Europa federale, che difenda meglio mezzo miliardo di donne e uomini che abitano in questo territorio. Ho condiviso con lei la battaglia europeista, ci siamo sempre ritrovati da questo punto di vista, come ci ritrovavamo con Marco Pannella. Poi su altri argomenti la pensavamo diversamente". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, lasciando la camera ardente di Emma Bonino. "È stata una grande commissaria europea, è stata una brava ministra degli Esteri - ricorda -. Era una persona che andava rispettata anche per la sua umanità, per il suo modo di fare fermo ma sempre garbato e leale". xb1/col4/gtr