Puglia, Decaro “42 milioni per 36 interventi su verde, coste e rete ecologica”

BARI (ITALPRESS) - "Finanziamo con 41 milioni di euro 36 progettazioni che riguardano la forestazione, la rinaturalizzazione, le demolizioni e la pavimentazione. Sono tanti interventi che vengono realizzati su tutta la Puglia secondo tre linee di indirizzo: una per le città, una per le coste e un'altra per le reti ecologiche e idrografiche, in particolare le lame della nostra regione. Sono interventi importanti e risorse che vengono assegnate ai Comuni per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre le isole di calore all'interno delle zone urbane e periurbane delle nostre città". Lo ha annunciato in conferenza stampa il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. xa2/pc/azn